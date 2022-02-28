Airbnb’den savaştan kaçan Ukraynalılara ücretsiz konaklama desteği

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarında şiddetin düzeyi giderek yükselirken, Airbnb Ukrayna’dan kaçan 100 bin kişiye ücretsiz konaklama sunacağını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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İnternet üzerinden rezervasyon ve konaklama imkanı sağlayan kiralama şirketi Airbnb, kâr amacı gütmeyen birimi Airbnb.org'un Ukrayna'daki savaştan kaçan 100 bin kişiye ücretsiz konaklama hizmeti sunacağını duyurdu.

Airbnb CEO'su Brian Chesky, Almanya, Macaristan, Polonya ve Romanya liderlerine Ukraynalı mültecilere destek olacaklarını belirten mektuplar gönderdi.

Airbnb.org, dünyada yaşanan krizler sırasında mültecilere ve sığınmacılara geçici konaklama imkanı sunuyor. Bu destek, Airbnb ve bağışçılar tarafından finanse ediliyor. ABD merkezli şirket, Afganistan'da ağustosta Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkeden kaçan 20 bin Afgan için ücretsiz konaklama imkanı sağlayacaklarını duyurmuştu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 5. güne girerken Avrupa Birliği ülkelerine giriş yapan Ukraynalıların sayısı 300 bini buldu. Birlik, milyonlarca mültecinin Ukrayna'dan kaçarak komşu ülkelere sığınacağını tahmin ediyor.

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