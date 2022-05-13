Alman güvenlik birimlerinde aşırı sağ alarmı

Alman makamları, güvenlik birimlerinde şimdiye kadar bilinenden çok daha fazla aşırı sağ vakası tespit etti.

Sozcu.com.tr

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Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ile güvenlik birimlerinin temsilcileri, Almanya’daki istihbarat, ordu ve emniyet birimlerinde 1 Temmuz 2018- 30 Haziran 2021 döneminde tespit edilen aşırı sağ vakalarını açıkladı.

Deutsche Welle Türkçe’nin aktardığı habere göre, söz konusu dönemde 860 olayda güvenlik birimi çalışanının aşırı sağ ile bağlantısı soruşturuldu. Soruşturma sonucunda 327 vakada “anayasal düzene düşmanlık beslendiğine dair ipuçları bulunduğu” kaydedildi. Raporu açıklayan ve göreve geldikten sonra en önemli ağırlık noktalarından birinin aşırı sağ ile mücadele olduğunu söyleyen İçişleri Bakanı Faeser, incelenen 860 vakadan 533’ünde ise özgür demokratik anayasal düzene karşı çaba tespit edilmediğini ifade etti.

Faeser, en çok vakanın sosyal paylaşım gruplarındaki yazışmalarda görüldüğünü duyurdu.

2020’de yayınlanan ilk durum raporunda, Alman güvenlik birimlerinde tespit edilen aşırı sağ vakası 319 olarak açıklanmıştı.

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