Alman Sosyal Demokratlar’dan Putin’e yakın eski başbakana “Partiden ayrıl” çağrısı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Rus devlet şirketlerindeki yüksek maaşlı görevlerinden ayrılmayı reddeden eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder’e yönelik tepki büyüyor. İktidardaki Sosyal Demokrat Parti, Schröder’e partiden ayrılma çağrısı yaptı.

Sozcu.com.tr

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Almanya'da iktidardaki Sosyal Demokrat Parti (SPD), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla tanınan eski Başbakan Gerhard Schröder'e partiden ayrılma çağrısı yaptı.

Schröder, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Rus devlet şirketlerindeki yüksek maaşlı görevlerinden ayrılmayı reddetmişti. Schröder, hafta sonunda New York Times gazetesinde yayınlanan röportajında da, ancak Putin'in Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatını durdurması halinde Rus şirketlerindeki görevlerinden ayrılacağını söylemişti. Eski Almanya Başbakanı ayrıca, Ukrayna'daki Bucha kentinde yaşanan katliamların Putin'in emriyle gerçekleştiğine inanmadığını söylemişti.

SPD'nin eş başkanı Saskia Esken, Deutschlandfunk radyosuyla röportajında, Schröder'in itibarını korumak için Rus şirketlerindeki görevlerinden ayrılması gerektiğini söyleyerek “Ne yazık ki bunu yapmadı” dedi. Esken, SPD içinde Schröder'i ihraç etme sürecinin başladığını ancak bu konuda tartışma yaşandığını kaydetti.

Eski başbakanın Rusya'yla yakınlığı, Ukrayna'ya silah yardımını artırması yönünde baskı altında kalan SPD öncülüğündeki Olaf Scholz hükümetinde büyük tartışma yaratıyor.

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