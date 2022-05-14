Almanca komut veremeyen adamın köpeği saldırdı

İngiltere'deki 3 yaşındaki bir kız çocuğu, eğitimli bir bekçi köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeğin yeni sahibinin Almanca konuşamaması sebebiyle hayvana müdahale edemediği ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Daily Mail’in haberine göre, büyükanne ve büyükbabasıyla İngiltere’deki Barry Sidings Kırsal Parkı’nı gezen 3 yaşındaki bir çocuğun, 10 yaşındaki eğitimli bir köpek tarafından saldırıya uğraması dehşet yarattı.

Hollanda bekçi köpeğinin, olaydan dört gün önce yeni sahibi tarafından alındığı ve sadece Almanca komutları anlayabildiği öğrenildi.

33 yaşındaki yeni sahibi Daniel Barge’a, köpeği alırken çocuklarla arasının iyi olmadığını belirtilmişti. Buna rağmen, çocukların da bulunabileceği bir parka köpeğiyle antrenman yapmaya giden Barge, hapis cezasına çarptırıldı.

GEÇMİŞİNDE SALDIRGANLIK MEVCUT

Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, “Köpek Almanya’da eğitildi ve yeni sahibine sınırı kolayca aşabileceği söylendi. Çocuklarla arası iyi olmadığı için çocuk oyun alanlarından ve kum çukurlarından uzak tutması söylendi.”



“Barge, olay sırasında köpeği koşum takımıyla parkta gezdiriyordu. Köpek, kızın sırtıyla boynunu tuttu ve yere düşürüp sallamaya başladı. Yoldan geçenler ve kızın büyükbabası, köpeği ondan kurtarmak için uğraştı.”

“Barge ve parktaki diğer insanlar köpeğe İngilizce bağırdılar ama köpek Almanca eğitildiği için söylenenleri anlayamadı.

“Bu köpeğin bir geçmişi olduğu bilgisi yeni sahibinde vardı, saldırgan olmak üzere eğitilmişti, koruma ve güvenlik köpeği olarak kullanılmıştı” denildi.

KÜÇÜK KIZ AMELİYATA ALINDI

Küçük kız, saldırının ardından Galler Üniversite Hastanesi’nde dört gün boyunca tedavi gördü ve genel anestezi altında ameliyat oldu. Annesi, kızının pençeli hayvanlardan korkmaya başladığını ve hala geçmişe dönük kabuslar gördüğünü söyledi.

Barge’ın olaydan ötürü “çok üzgün ve pişman olduğu” ve saldırıdan hemen sonra köpeğin öldürülmesini ayarladığı bildirildi.

Merthyr Tydfil Kraliyet Mahkemesi tarafından Barge’a iki ay ertelenmiş hapis cezası verildi ve kıza da yaraları sebebiyle 9400 TL (500 Sterlin) tazminat ödemesine karar verildi.

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