Almanya Başbakanı Scholz: Bu savaşı derhal sonlandırın

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenerek, “Bu savaşı derhal sonlandırın, silahlı çatışmayı durdurun" derken, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ise, "Rusya'nın savaşını biraz da bizler finanse ediyoruz. Almanya'nın gaz ve petrol ihtiyacının çoğunu Rusya'dan tedarik ettiğini biliyoruz” dedi.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya'nın başkenti Berlin'de Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ile bir araya geldi. Görüşmede Ukrayna'daki savaş ve Avrupa politikaları ele alındığı bildirilirken, ikili ortak basın toplantısı düzenledi. Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Ukrayna’ya yönelik saldırıları derhal durdurmaya çağırarak, “Bu savaşı derhal sonlandırın, silahlı çatışmayı durdurun” dedi.

Scholz, “Rusya, askeri işgalini her gün insan yaşamı açısından korkunç kayıplarla ilerletiyor. Korkunç savaşın kurbanları arasında kadın, erkek ve çocukların yanı sıra inanılmaz sayıda Rus askeri de var” ifadelerini kullandı.

“YAPTIRIMLAR, MÜZAKERELERİNİN ŞU ANDA GERÇEKLEŞMESİNE KATKIDA BULUNUYOR”

Ukrayna’nın Rus ordusuna karşı direnişini “çok dikkat çekici” olarak nitelendiren Scholz, bunun Putin’in yanlış hesapladığı nokta olduğunu, Ukrayna halkının Rusça konuşan kısmının da Putin’in işgaline karşı olduğunu ifade etti.

Almanya ve uluslararası ortaklarının Rusya’ya uyguladığı yaptırımların şimdiden etkisini göstermeye başladığını belirten Scholz, “Yaptırımların, Ukrayna’nın önemli direnişine ek olarak, Moskova ve Kiev arasındaki bu barış müzakerelerinin şu anda gerçekleşmesine katkısı bulunmaktadır” dedi.

Scholz ayrıca, Avrupa olarak Ukraynalılarla dayanışmacı bir tutum sergilediklerini ve AB ülkelerine sığınan Ukraynalılara koruma sağlanacağından emin olunması gerektiğini belirtti.

“NATO ÜYELİĞİNİ TARTIŞACAĞIZ”

Marin ise yaptığı açıklamada, hükümetinin bu baharda Finlandiya’nın muhtemel NATO üyeliği konusunda kamuoyunda bir tartışma başlatacağını aktardı. Marin, “Güvenliğimiz hakkında konuşacağız, hep birlikte NATO üyeliğini de içine alan ihtimalleri tartışacağız” dedi.

Marin, ülkesinde dış politika konularında geniş bir fikir birliğine güvenme geleneği olduğunu da ifade etti.

“RUSYA’NIN SAVAŞINI BİRAZ DA BİZLER FİNANSE EDİYORUZ”

Almanya’nın Rusya’dan gaz ve petrol almaya devem etmesini nasıl değerlendirdiğine yönelik bir soruya ise Marin, “Evet, Rusya’nın savaşını biraz da bizler finanse ediyoruz. Ama AB içerisinde farklı ihtiyaçlar var ve Almanya’nın gaz ve petrol ihtiyacının çoğunu Rusya’dan tedarik ettiğini biliyoruz” dedi.

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