Almanya Başbakanı’na şok: Covid-19 aşı zorunluluğu reddedildi

Almanya'da parlamentonun alt kanadı bugün zorunlu Covid-19 aşısını oyladı.

Sozcu.com.tr

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Yeni bir corona virüsü salgını dalgasını engellemek isteyen Almanya’da Başbakan Olaf Scholz beklemediği bir darbe aldı…

Bugün parlamentonun alt kanadında 60 yaşın üzerindeki vatandaşlara zorunlu Covid-19 aşısı yapılması oylandı. Aşılama sürecinin sekteye uğradığı Almanya’da nüfusun yüzde 76.6’sı en az bir doz corona virüsü aşısı olurken bu oran Fransa, İtalya ve İspanya’nın gerisinde kaldı. Bu ülkelerde Covid-19 aşılama oranı sırasıyla yüzde 81.4, 84.4 ve 86.9 seviyelerinde seyrediyor.

Sonbaharda yeni bir salgın dalgasını engellemek için 60 yaşın üzerindeki Alman vatandaşlarının 15 Ekim’e kadar aşı olması bugün oylanırken Scholz’u zor durumda bırakan bir sonuç ortaya çıktı. 683 vekilin 378’i bu taslağı reddederken 296’su ise zorunlu aşılanmaya onay verdi. Sonucun açıklanması sonrasında zorunlu aşıya karşı olan aşırı sağcı AfD vekilleri kutlama yaptı.

“Serbest” olarak yapılan oylamada vekiller partilerinden bağımsız olarak oy kullanırken, Scholz da bu oylama için dışişleri bakanı Annalena Baerbock’un Brüksel’deki NATO zirvesinden ayrılarak oy vermesini istemişti.

Oylamada Scholz’un istediği sonucu elde edememesi Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Hür Demokratik Parti’den oluşan koalisyon içinde bir anlaşmazlık olduğu yorumlarının yapılmasına sebep oldu.

Aşırı sağcı AfD ise zorunlu aşının anayasal haklara aykırı olduğunu savunuyordu.

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