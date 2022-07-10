Almanya başbakanına şok: Partide kadınlar zehirlendi

Almanya'da başbakan Olaf Scholz'un partisinin düzenlediği partide çok sayıda kadında baş dönmesi ve zehirlenme meydana gelmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Sozcu.com.tr

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Almanya’da gündem başbakan Olaf Scholz’un partisi Sosyal Demokratlar’ın Çarşamba günü düzenlediği “yaza merhaba” partisi… Çarşamba günü düzenlenen etkinliğe katılan bazı kadınların iyi hissetmediği ve baş dönmesi ve zehirlenme belirtileri göstermesi üzerine soruşturma başlatıldı.

21 yaşındaki bir kadının saatler boyunca iyi hissedememesi ve partiden sonraki gün yaşadıklarını unutması üzerine yetkililer devreye girdi. Kadının partide yediği ya da içtiği bir şeye ilaç katılmış olma ihtimali üzerine hastaneye kaldırılırken, genç kadının kanından numune alındı.

DÖRT KADINDA DAHA ÇIKTI

Kadının kanında bir zehir olup olmadığına dair incelemelerin başlatıldığı belirtilirken Berlin polisi, “21 yaşındaki kadın partide yemek yiyip içecek içmiş ama alkol tüketmemiş. Cumartesi sabahı da dört farklı kadında da benzer belirtiler görüldü. Bu kadınların içeceğine ilaç katılmış olabilir” açıklamasını yaptı.

Kadınlardan alınan numunelerle incelemelerin başlatıldığı kaydedilirken Sosyal Demokratlar’ın eş başkanı Lars Klingbeil, “Böyle bir olayın bu etkinlikte yaşanmasından dolayı çok öfkeliyim. Bunun arkasındaki kişi ya da kişiler yargı önüne çıkarılmalı” dedi.

Aralarında başbakan Olaf Scholz’un da olduğu yaklaşık 1000 kişi bu partiye katılmıştı.

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