Almanya, Rus oligark Usmanov’un 600 milyon dolarlık dev yatına el koydu

Batılı ülkelerin Ukrayna’nın işgali nedeniyle Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar Rus oligarkları da sarsıyor.

Sozcu.com.tr

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Almanya, Rusya'nın en zengin isimlerinden milyarder Alişer Usmanov'ın 600 milyon dolar değerindeki ultra lüks yatına el koydu.

Usmanov'un Dilber isimli 156 metre büyüklüğündeki yatına, yaptırımlar nedeniyle ekimden bu yana bulunduğu Hamburg'daki limanda dün el konduğu bildirildi.

Usmanov, Avrupa Birliği'nin son dönemde yaptırım listesine eklediği Rus oligarklar arasında yer alıyor.

AĞIRLIK OLARAK DÜNYANIN EN BÜYÜK YATI

Forbes dergisinin haberine göre, lüks yat ağırlık olarak dünyanın en büyük yatı. Lürssen şirketi tarafından 56 aydan uzun sürede yapılan dev yat, bugüne kadar üretilen teknolojik açıdan en donanımlı yatlardan biri olarak niteleniyor.

Dev bir yüzme havuzuna, iki helikopter pistine, sauna, güzellik salonu ve jimnastik salonuna sahip yatta 12 suit oda bulunuyor.

Usmanov ve Alman yetkililer olayla ilgili açıklama yapmazken, Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanı Anton Geraşenko, yatın Rus birliklere karşı füze gemisi olarak kullanılmak üzere Ukrayna'ya gönderilmesini teklif etti.

RUS OLİGARKLAR YATLARINI YAPTIRIMLARDAN KAÇIRIYOR

Öte yandan lüks yatlarına el konmasını engellemeye çalışan Rus oligarkların gemilerini yaptırımların uygulanmadığı Maldivler'e yönlendirdiği ortaya çıktı.

Gemilerin hareketleriyle ilgili verilere göre, Rus milyarderlere ait en az 5 lüks yat Maldivler'e doğru ilerliyor. Bunlar arasında Rusal şirketinin sahibi Oleg Deripaska çelik üreticisi Evraz'ın kurucusu Aleksandır Abramov ve Rusya'nın en zengin insanı olarak görülen Vladimir Potanin'in yatları da bulunuyor.

2018'de birçok Rus oligarkı yaptırım listesine alan ABD, Ukrayna'nın işgali sonrasında yaptırımları daha da sertleştireceğini açıklamıştı.

ABD’NİN HEDEFİ PUTİN’İN YAKIN ÇEVRESİ

Washington şimdi daha fazla Rus oligarka yaptırım uygulamaya hazırlanıyor. Konuya yakın iki kaynak tarafından verilen bilgiye göre, oligarkların yanı sıra sahip oldukları şirketleri ve varlıkları da hedefleyen bir yaptırım paketi hazırlanıyor. Kaynaklardan biri Reuters’a, bazı yaptırımların bu hafta gibi erken bir tarihte açıklanabileceğini belirtti, ancak hala ayrıntılar üzerinde çalışıldığını da ekledi.

Kaynak, Washington’ın Putin’in yakın çevresinde bulunan daha fazla yetkiliye karşı yaptırımlar hazırladığını da belirtti. ABD Hazine Bakanlığı dün, Rusya’nın yaptırımlardan kaçmak için kullandığını söylediği yasal boşlukların önüne geçmek için yeni bir kılavuz yayınladı. Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bugünkü kılavuz, Rusya Merkez Bankası’nın bu tür eylemler gerçekleştirmesinin yasak olduğunu açıkça ortaya koyuyor ve ABD finansal sistemine erişebilme çabalarının önüne geçiyor” ifadelerine yer verildi.

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