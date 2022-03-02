Almanya: Rusya’ya askeri harekat düzenlemeyeceğiz

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, NATO'nun Rusya'ya askeri bir harekat düzenlemeyeceğini açıkladı. Scholz açıklamayı İsrail'de Başbakan Naftali Bennett ile düzenlediği toplantıda yaptı.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta yaralı ve ölü sayısı hızla artarken Almanya’dan dikkat çekici bir açıklama geldi…

İsrailli mevkidaşı Naftali Bennett ile Berlin’de bir basın toplantısı düzenleyen Olaf Scholz, Almanya’nın Rusya’ya askeri harekat düzenlemeyeceğini söyledi.

Öte yandan Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada son yaşanan olaylarla birlikte 5309 Ukraynalının Almanya’ya giriş yaptığı belirtildi. Bu sayının kayıtlı Ukraynalıları işaret ettiği ve rastgele yapılan kontroller sonrasında bu sayıya ulaşıldığı kaydedildi.

Yapılan açıklamada, “Bildiğiniz gibi sınırda hiçbir kontrol yok, yani düzenli sınır kontrolü yok, rastgele kontrol yapılıyor. Dolayısıyla şu an çok daha sayıda insanın Almanya’ya ulaşmış olabileceğini düşünüyoruz” dedi.

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