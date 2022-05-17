Almanya Savunma Bakanı: Türkiye’yi ikna edebiliriz

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine itirazlarıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Son açıklama Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrech’ten geldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrech, müttefiklerin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğinin faydaları konusunda Türkiye'yi ikna edebileceğine emin olduğunu söyledi.

Brüksel'de düzenlenecek AB Savunma Bakanları toplantısı öncesinde konuşan Lambrecht, “Almanya, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma arzusunu destekliyor” dedi. NATO'ya üyelik kararının oybirliğiyle alınması gerektiğini hatırlatan Lambrecht, bu nedenle Türkiye'nin açıklamalarının ciddiyetle ele alınması gerektiğini ifade etti.

Alman bakan, “Sonuçta Finlandiya ve İsveç gibi iki güçlü ülkenin katılımı bir zenginliktir ve Türkiye'nin de ikna edileceğine eminim” dedi.

AB'nin Dış Politika şefi Josep Borrell de NATO üyelerinin son genişleme sürecine büyük destek verdiğini kaydederek “Biliyorum Türkiye'nin bazı itirazları var ama NATO'nun bunun üstünden geleceğini umuyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki Avrupa ülkesinin NATO'ya katılımına karşı olduğunu belirterek “İsveç terör örgütlerinin kuluçka merkezi. Parlamentolarında teröristleri konuşturuyorlar. Özel davetler çıkarıyorlar. Hatta PKK yanlısı teröristler var parlamentolarında. Pazartesi Türkiye'ye geleceklermiş. Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar” demişti.

İlginizi Çekebilir NATO krizi: Erdoğan'ın itirazından saatler sonra bu fotoğrafı yayınladı

İlginizi Çekebilir Yunanistan Başbakanı: Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini pazarlık kozu olarak kullanmamalı

İlginizi Çekebilir Lüksemburg Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye çıkışı: Pazar mantalitesi