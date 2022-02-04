Almanya ve Rusya arasında medya krizi büyüyor

Almanya ve Rusya arasında ilişkiler gergin olduğu bir dönemde patlak veren medya krizi sürüyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, “Almanya gerilimi artırırsa biz de aynı şekilde karşılık veririz. Durumu normalleştirmek isterlerse de aynı adımı atarız” dedi. Almanya hükümetinden bir yetkili ise, kararı “tümüyle siyasi” diye niteledi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Almanya'nın Rus haber kanalı RT’nin Almanca yayınlarını lisans sorununu gerekçe göstererek yasaklamasıyla Rusya-Almanya hattında başlayan gerilim sürüyor.

Rusya, Almanya'daki bu karara misilleme olarak Alman Deutsche Welle kanalının Rusya’daki yayınlarına son verileceğini açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, bu konuda karar vermesi gereken tarafın Almanya olduğunu belirterek “Almanya gerilimi artırırsa biz de aynı şekilde karşılık veririz. Durumu normalleştirmek isterlerse de aynı adımı atarız. Normalleşmeye hazırız” dedi.

RT kanalının Batı'daki birçok ülkede büyük baskı altında olduğunu ifade eden Zaharova, Rus basınını bastırmaya yönelik girişimlere sert yanıt vereceklerini belirtti.

ALMANYA: KARAR SİYASİ

Deutsche Welle, akreditasyonları iptal edilen Rusya'daki ekibinin bu sabah çalışmayı durdurduğunu duyurdu. Deutsche Welle’nin Rusya servisinden çalışan Irina Filatova, kararın ekip için tam bir şok olduğunu söyledi.

Almanya hükümetinden bir yetkili ise, kararı “tümüyle siyasi” diye niteledi.

Almanya ve Rusya arasındaki medya krizi, iki ülkenin halihazırda Ukrayna gerilimi ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı konusunda karşı karşıya geldiği bir dönemde yaşanıyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, geçen ay Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması halinde Rusya'dan Almanya'ya uzanan Kuzey Akım-2 boru hattı projesinin durdurulabileceğini söylemişti.

Scholz, Ukrayna ziyaretinin ardından 15 Şubat'ta Rusya'ya gidecek ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek.

İlginizi Çekebilir Rusya'dan Almanya'ya misilleme: Deutsche Welle'nin yayınları yasaklandı

İlginizi Çekebilir Rus kanalı 'RT DE' Almanya'da yasaklandı