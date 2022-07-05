Almanya’da enerji krizine yeni çözüm: Sıcak suya sınırlama geliyor

Rusya’dan Avrupa’ya doğalgaz akışının kesilme ihtimali, Almanya'da gelecek kış aylarında enerji krizinin kontrolden çıkacağı yönünde endişeye yol açıyor.

Sozcu.com.tr

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Avrupa'da enerji krizi giderek büyürken Almanya’nın en büyük ikinci kenti Hamburg'da sıcak suya sınırlama gelmesi gündemde.

Hamburg'da çevreden sorumlu senatör Jens Kerstan, Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada “ciddi doğalgaz sıkıntısı” yaşanması halinde sıcak su kullanımına sınırlama gelebileceğini belirtti. Kerstan, “İnsanların düşündüğünden daha kötü bir durumdayız” diyerek halka enerjiyi dikkatli kullanma çağrısı yaptı.

Kentte merkezi sistemlerde oda sıcaklıklarının 18-19 derecede sabitlenmesi gündemde.

Saksonya eyaletinde de 600 dairenin bulunduğu bir apartmanı yöneten kooperatif, sıcak su kullanımında kısıtlamaya gitme kararı aldı.

KIŞ ÖNCESİ ENDİŞE BÜYÜYOR

Ukrayna'daki savaş sonrası yaptırımlarla karşı karşıya kalan Rusya'dan Avrupa'ya doğalgaz akışının kesilme ihtimali, gelecek kış aylarında enerji krizinin kontrolden çıkacağı yönünde endişeye yol açıyor.

Almanya Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Robert Habeck, son dönemde artan enerji fiyatları nedeniyle halka “Daha hızlı duş alın” tavsiyesinde bulunmuştu. Habeck, krizin daha da büyüyeceğine dikkat çekerek “Çorap ve hırka giymek kış aylarında her zaman iyi bir fikirdir. Bu küçük adımlar toplamda büyük anlam ifade eder” demişti.

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