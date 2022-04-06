Almanya’da neo-Nazi örgütlere şafak baskını

Almanya'nın birçok bölgesinde neo-Nazi örgütlere yönelik eşzamanlı baskınlarda dört kişi gözaltına alındı. Der Spiegel dergisi, 800’ü aşkın polisin katıldığı operasyon için "Almanya'nın yakın tarihinde neo-Nazi ağlarına indirilen en ağır darbe" ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr

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Almanya’da bugün yıllardır yer altı faaliyeti yürüten neo-Nazi örgütlere karşı kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Ülkenin 16 federal bölgesinde sabaha karşı aşırı sağcı gruplara yönelik eşzamanlı baskınlarda 800’ü aşkın polis yer aldı.

“Neo-Nazi ağının” parçası olduklarından şüphelenilen 50 aşırı sağcının evlerinde ve işyerlerinde aramalar yapılırken, ele geçirilen belgelere el kondu. Başsavcılık, “Atomwaffen Division” (AWD), “Combat 18” (C18) ve “Knockout 51” (K51) isimli örgütlerin hedef alındığını ve dört kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

“EN AĞIR DARBE”

Der Spiegel dergisi, operasyon için “Almanya’nın yakın tarihinde neo-Nazi ağlarına indirilen en ağır darbe” ifadelerini kullandı. Baskınların, farklı aşırı sağcı gruplara karşı yürütülen beş ayrı soruşturma sonucunda yapıldığı belirtildi. Der Spiegel, şüpheliler arasında hala Alman ordusunda görev yapan bir askerin de bulunduğunu aktardı.

Almanya’da aralık ayında göreve başlayan yeni hükümet, neo-Nazi örgütler ve ırkçılıkla mücadelenin en önemli önceliklerinden biri olacağını vurgulamıştı. İçişleri Bakanı Nancy Faeser de geçen ay aşırı sağla mücadele için yeni bir eylem planı açıklamış, “Demokrasimiz için en büyük tehdit, aşırı sağcılardır” demişti.

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