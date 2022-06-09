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Almanya’da otobüsle tramvay çarpıştı

Almanya'nın Oberhausen kentinde tramvayla otobüsün çarpışması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Sozcu.com.tr
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Almanya’da otobüsle tramvay çarpıştı

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Oberhausen kentinde seyir halindeki tramvay ile otobüs çarpıştı.

Olay yerine ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Polisten yapılan açıklamaya göre kaza sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Bölgeye helikopter istendiği belirtilirken, kurtarma çalışmaları nedeniyle sürücülerin kaza mahallinden uzak durması yönünde uyarı yapıldı.

Alman medyası ise kazada 40 kişinin yaralandığını belirtti.

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