Abone Ol

Almanya’da polise el hareketi yapan sürücüye 5 bin Euro para cezası

Almanya'nın Bavyera eyaletinde polise el hareketi yapan sürücü, 9 ay süren dava sonunda 5 bin Euro para cezasına çarptırıldı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Almanya’da polise el hareketi yapan sürücüye 5 bin Euro para cezası

Almanya’da polise el hareketi yapmak pahalıya mal oldu.

Bavyera eyaletine bağlı Passau kentindeki A3 otoyolunda 53 yaşındaki bir sürücü, 9 ay önce hız kontrolü yapan polis ekibinin kurduğu kameraya el hareketi yaptı. Passau Trafik Polis Müfettişliği’ne bağlı polisler, sürücünün görev başındaki memurlara hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Passau bölge mahkemesi, 9 ay süren davada kararını verdi ve Alman sürücüyü 5 bin Euro para cezasına çarptırdı.

Savcılık, el hareketi yaparak görevli polislere hakaret eden ve daha sonra özür dileyen sürücünün Ceza Kanunu’nun 185. Maddesi uyarınca yargılandığını ve para cezasına çarptırıldığını belirtti.

Almanya'da Türk bakana tepki artıyor: İnsanları zoraki vegan yapacak İlginizi Çekebilir Almanya'da Türk bakana tepki artıyor: İnsanları zoraki vegan yapacak

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster