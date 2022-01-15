Almanya’da sahte aşı belgesi sayısı arttı

Almanya'da sahte corona aşısı belgesi alanların sayısı artarken, 2021'de en az 20 bin aşı belgesinin sahte olduğu tespit edildi.

Sozcu.com.tr

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Almanya’da sahte corona aşısı belgesiyle restoran ve alışveriş merkezlerine giriş yapmaya veya eczanelerde dijital aşı kimliği almaya çalışanların sayısı artıyor.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Alman haber ajansı epd’nin ilgili bakanlıklar, eyalet emniyet müdürlükleri ve polis arasında gerçekleştirdiği bir anket, tespit edilen sahte aşı belgelerinin sayısının 2021 yılının sonunda artış gösterdiğini ortaya koydu.

Bavyera eyaletinde Aralık ayında bin 900 sahte belge tespit edildi. 2021 yılı Ekim ayında sahte belge sayısı 340 olarak kaydedilmişti.

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde Aralık ayında bin 200’den fazla benzer vakaya rastlandı.

Bazı eyaletlerin somut veri paylaşmamasına ve henüz ortaya çıkarılamayan sahtecilik vakalarının da bulunmasına rağmen, ülke çapında 2021 yılında en az 20 bine yakın aşı belgesinin sahte olduğu tespit edildi.

CEZAYA TABİ OLMUŞTU

Berlin polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, şu an dolaşımda olan sahte aşı belgelerinin gerçek sayısına ciddi anlamda ulaşmak mümkün değil.

Alman meclisi, Kasım ayında bir yasa değişikliğiyle aşı sertifikası sahteciliğini diğer sağlık belgelerindeki sahtecilikte olduğu gibi cezaya tabi hale getirmişti.

Aşağı Saksonya, Berlin ve Berlin’de anketi yanıtlayan kuruluşlar, Kasım ayından bu yana çok kısa bir süre geçmesi nedeniyle henüz sahtecilik suçundan kimsenin mahkumiyet almadığını bildirdi.

Rheinland-Pfalz’da ise bu suçlama ile başlatılan soruşturmalar olduğu kaydedildi.

Almanya’da corona aşısı olanlar, aşı karnesini göstererek dijital aşı kimliğini eczanelerden alabiliyor

Baden-Württemberg Eyaleti Emniyet Teşkilatı ve Eczaneciler Birliği Aralık ayında “Her gün eczanelerde dijital aşı pasaportuna sahip olabilmek için sahte aşı belgeleri gösteriliyor” paylaşımı yapmıştı.

Berlin polisinin verdiği bilgilere göre sahte aşı belgeleri sıklıkla mesajlaşma uygulamaları ya da e-ticaret sitesi Ebay üzerinden temin ediliyor.

Fiyatların 50 euro ile 350 euro arasında değiştiği, dijital aşı belgelerinin, sahte aşı defterlerinden daha pahalı olduğu belirtiliyor.

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