Almanya’da şok: İki polis memuru vuruldu

Almanya'nın Rhineland-Palatinate eyaletinde rutin trafik kontrolü yapan iki polis memuruna ateş açıldı.

Sozcu.com.tr

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Almanya, haftaya kanlı bir saldırı ile başladı… Ülkenin güneybatısında rutin trafik kontrolü yapan iki polis memuruna ateş açıldı.

Rhineland-Palatinate eyaletinde yaşanan olayda saldırganlar olay yerinden kaçarken, iki polis memurunun ise yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yetkililer saldırganların hangi yöne gittiğinin bilinmediğini duyururken, saldırganların ya da kullandıkları araçların detaylarına da sahip olunmadığı vurgulandı.

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