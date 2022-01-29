Almanya’da yeni trafik işareti: Uymayana yüksek ceza

Almanya'da yeni trafik kuralları yürürlüğe girerken, bisiklet ya da motosikleti sollamama yasağına uymayanlara 70 Euro para cezası kesileceği duyuruldu.

Ali GÜLEN

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Almanya’da yeni trafik kuralları yürürlüğe girerken, bunu daha önce kamuoyunun bilmediği işaretler takip ediyor.

Örneğin gündelik yaşamda artık elektrikli araçların park edebileceği ve şarj edebileceği yerler, daha çok bisiklet yolları, dizel arabaların giremeyeceği sokaklar, çok fazla egzoz salınımı yapan araçların geçemeyeceği yollar var.

Yeni çıkarılan ve yaklaşık bir yıldır kuralları belirlenen, bir de “sollama yasağı” levhası var.

CEZASI DA ÇOK AĞIR

Bu trafik işaretinin olduğu yerlerde, sağdan giden bir bisiklet ya da motosiklet, mopet varsa, onu sollayamıyorsunuz. Bu sollama yasağı, bisiklet çok ağır gitse de geçerli. Hatta yola çıkmaya yeni başlamışsa da yasak devam ediyor.

Almanya'da caddelere yerleştirilen bu işarete uymamanın cezası 70 Euro (yaklaşık 1050 TL) ve bir ceza puanı.

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