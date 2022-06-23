Almanya’yı şoke eden ölüm: 13 ve 14 yaşında iki çocuk tutuklandı

Almanya, 15 yaşındaki genç kızın vahşice ölümünü konuşuyor. Olayla ilgili soruşturma sürerken, bugün yaşları 13 ve 14 olan iki kişi tutuklandı.

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Almanya, Aşağı Saksonya eyaletinde meydana gelen cinayeti konuşuyor. 15 yaşındaki Anastasia’nın öldürülmesi Almanya’da şok etkisi yaratırken, olayla ilgili 13 ve 14 yaşında iki çocuğun tutuklandığı açıklandı.

Almanya merkezli Bild gazetesinin haberine göre, Anastasia’nın ölümünden 13 ve 14 yaşındaki iki erkek çocuğu sorumlu tutulurken, yaşları nedeniyle yargılanamıyorlar.

Alman basınında yer alan haberlere göre, iki çocuk, kızı boğarak öldürdü. Anastasia’nın cansız bedeni ise dün Fredenberg semtindeki bir süpermarketin hemen arkasındaki arazide bulundu.

Salzgitter Cumhuriyet Savcılığı Sözcüsü Hans Christian Wolters, “Kurban ve fail olduğu iddia edilen kişiler arasında husumet olduğu söyleniyor. Anastasia ve katil olduğu iddia edilen kişiler birbirini tanıyordu, aynı okula gittiler.” dedi.

Wolters, kesin bir sonuca varmanın henüz mümkün olmadığını ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

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