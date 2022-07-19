Amerikalı senatör Suriye’de terör örgütü üyeleriyle el ele

ABD’nin etkili senatörlerinden Lindsey Graham’ın iki hafta önce Ankara ve Erbil’e yaptığı ziyaretlerin ardından Suriye’ye geçtiği ortaya çıktı. Graham terör örgütü üyeleriyle görüştü.

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ABD'nin etkili senatörlerinden Lindsey Graham'ın iki hafta önce Ankara ve Erbil'e yaptığı ziyaretlerin ardından Suriye'ye geçtiği ortaya çıktı. Graham terör örgütü üyeleriyle görüştü

ABD, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG ile işbirliğinde hız kesmiyor. ABD Senatosu'nda Cumhuriyetçiler'in en etkili isimleri arasında yer alan, bir önceki Başkan Donald Trump'ın ‘akıl hocası' olarak görülen Lindsey Graham, 5 Temmuz'da PKK/YPG'nin işgali altındaki Haseke kentini ziyaret etti. ABD Savunma Bakanlığı yayınladığı fotoğraflarla ortaya çıkan ziyarette, Graham bu ziyarette terör örgütünün bölgedeki elebaşı tarafından karşılandı. Graham, Suriye'ye geçmeden iki gün önce Ankara'ya gelmiş ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

ZİYARETİ DUYURMAMIŞTI

Ertesi gün Irak'ın kuzeyindeki Bölgesel Kürt Yönetimi'nin merkezi Erbil'e giden Graham'ın, daha sonra Ukrayna'yı ziyaretine dair haberler basına yansımıştı. Tüm bu ziyaretlerini sosyal medya hesabından duyuran Graham, Suriye'ye gittiğine dair bir paylaşım yapmamıştı.