Analiz: Ukrayna’nın askeri gücü Rusya’nın çok gerisinde

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısıyla ilgili gelişmeler tüm dünyada dikkatle takip edilirken, iki ülkenin askeri gücü arasındaki karşılaştırmalar da bir kez daha gündeme geldi. Reuters’ın analizine göre son dönemde NATO’nun artan silah sevkiyatına ve Türkiye’nin verdiği SİHA’lara rağmen Ukrayna, özellikle hava ve füze saldırılarına karşı çok zayıf durumda.

Sozcu.com.tr

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İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, Ukrayna'yı üç taraftan kuşatan Rusya ordusunun son yıllarda silahlarını hızla modernize ettiğine, Suriye'deki savaşta da önemli bir deneyim kazandığına dikkat çekti.

Rus ordusunda son dönemde yaşanan gelişimin Moskova'ya Kiev karşısında büyük bir üstünlük sağladığı kaydedilen analizde, işgale karşı koymaya çalışan Ukrayna ordusunun Rusya birliklerine göre çok daha küçük ve deneyimsiz olduğu hatırlatıldı.

‘RUSYA HIZLA KİEV’E İLERLEMEK İSTİYOR’

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nden savaş uzmanı Ben Barry, “Rus komutanlar, Ukrayna'nın yedek birliklerle savunma hattı oluşturmasını engellemek amacıyla çok hızlı bir şekilde Kiev'e ilerlemek istiyor” dedi. Barry, Rusya'nın Kiev yakınlarındaki bir hava üssünü ele geçirdiğine dikkat çekerek bu durumun Rusya'ya büyük avantaj sağlayacağını da ifade etti.

Kendi ülkelerinde savaşmanın Ukrayna'ya büyük avantaj sağladığını, birçok gönüllünün de orduya destek verdiğini belirten Barry, “Rusya'ya karşı koymak için Ukrayna güçleri çok iyi taktikleri bulmalı, zekice hareket etmeli ve Rusya'dan daha üstün bir plan geliştirmeli” diye konuştu.

Askeri uzman ayrıca Rusya'nın güneydeki Azak Denizi'nden ve kuzeydeki Harkov kentinden ayrılıkçı güçlerle çatışmaları yoğun olduğu ülkenin doğusundaki Ukrayna birliklerinin çevresini kuşatmaya çalıştığını da kaydetti.

‘UKRAYNA HAVA VE FÜZE SALDIRILARINA KARŞI ZAYIF’

Batılı istihbarat kurumlarına göre Rusya son dönemde Ukrayna sınırına 150 binden fazla asker konuşlandırdı. Rusya'nın bağımsızlını tanıdığı Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta da Moskova yanlısı on binlerce kişi Ukrayna birlikleriyle savaşıyor. Son verilere göre Rusya'ya karşı seferberlik ilan eden ve yedek askerleri göreve çağıran Ukrayna'nın aktif silahlı birlik sayısı 196 bin civarında.

Reuters'ın analizine göre son dönemde NATO'nun artan silah sevkiyatına, Türkiye'nin verdiği SİHA'lara ve İngiltere'nin gönderdiği tanksavar füzelere karşın Ukrayna, özellikle hava ve füze saldırılarına karşı zayıf durumda.

Yazıda, Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun gücüne karşı Ukrayna'nın donanma gücünün de çok zayıf kaldığı ifade edildi.

‘SURİYE SAVAŞI RUSYA’YA BÜYÜK DENEYİM KAZANDIRDI’

Ayrıca Ukrayna'nın son 8 yıldır Donbas'taki ayrılıkçılarla savaşta önemli bir deneyim kazandığına, ancak Rusya'nın Suriye savaşında elde ettiği şehir savaşı deneyiminin yanında bunun epey sönük kaldığına da dikkat çekildi.

Reuters'a konuşan askeri uzmanlar, Rusya'nın son yıllarda hava, kara ve donanma ekipmanlarını önemli ölçüde yenilediğini, Su-57 savaş uçakları ve Kalibr kruz füzelerinin Rusya'nın elini çok güçlendirdiğini vurguladı.

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