Ankara’dan “Türkiye ikinci parti S-400 alacak mı?” sorusuna yanıt

ABD ile Türkiye arasında krize sebep olan S-400 hava savunma sistemi ile ilgili dikkat çekici bir açıklama geldi. Savunma sanayi ve teknolojileri üzerine yayınlar yapan ABD merkezli Breaking Defense isimli platforma konuşan "Ankara'dan üst düzey bir isim" dikkat çekici yorumlarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Son dönemde Türkiye’nin Rusya’dan ikinci parti S-400 satın alacağına dair iddiaların hızla yayılmasıyla birlikte yeni bir açıklama geldi… Savunma sanayi ve teknolojileri üzerine yayınlar yapan Breaking Defense isimli ABD merkezli medya kuruluşu, geçen ay Rusya’dan gelen “Türkiye ikinci parti S-400’ler için anlaşma imzaladı” açıklamasını derinlemesine mercek altına aldı.

Bu açıklamanın uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdığına dikkat çeken medya kuruluşuna konuşan üst düzey bir Türk yetkili anlaşma iddialarına yanıt verdi. İsmini açıklamayan yetkili, “Türkiye’den bir askeri heyetin o gün Washington’a F-16 satın almak için gittiği gün Rusya’dan ikinci parti S-400 satın alınması ile ilgili açıklama tesadüf değil. Ruslar ortalığı karıştırmayı seviyor” dedi.

Breaking Defense isimli mecraya konuşan kaynaklar, “Ülke ekonomik krizden geçerken Ankara’nın böyle bir satın alım yapma ihtimali olası değil. Şu an kimse Rusya, Ukrayna’yı işgal ederken bu konuyu gündeme getirmek istemiyor. Fakat bu konu üst seviyelerde düzenli olarak taraflar arasında konuşuluyor” yorumunu yaptı. Bazı Türk yetkililer, S-400 satın alınmasının ABD’den 40 adet F-16 savaş uçağı satın alınmasını engelleyebileceğini de dile getirdi.



Rus yapımı S-400’lerin etkisinin düşük olduğuna dair iddiaları hatırlatan ABD merkezli medya kuruluşu bu sebeple Türkiye’nin Fransız ve İtalyan hava savunma sistemi inisiyatifi SAMP-T’den sistemlerin satın alınabileceğini dile getirdi. Fakat dijital yayın yapan platforma konuşan bazı kaynaklar, İtalya’nın Türkiye’ye olası bir endüstriyel casusluk riski sebebiyle satış yapmayı yavaşlattığını söyledi.

Ankara’dan açıklama yapan bir yetkili ise, “Kimse Türkiye’nin ikinci parti S-400 satın almayacağını söyleyemez. Fakat şu an bu gündemde değil” yorumunu yaptı.



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