Anket çalışması: ABD’ye Türk halkının bakışı negatif

Washington merkezli araştırma şirketi Gallup, NATO üyesi ülkelerin ABD'ye yaklaşımını mercek altına aldı.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin önde gelen araştırma şirketlerinden Gallup, NATO üyesi ülkelerde yaşayanların ABD’ye güveninin artış gösterdiğini ortaya çıkardı. ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın son döneminde duyulan güvenden daha yüksek çıkan sonuçlara rağmen aralarında Türkiye ve Almanya’nın da olduğu birçok ülkede Biden’a güven ve desteğin ise düşük olduğu kayıtlara geçti.

Bloomberg’in aktardığı haberde ABD’nin yurt dışındaki algısı mercek altına alınırken, ortalama destek oranının yüzde 18’den yüzde 41’e çıktığı belirtildi. Fakat bu oranların Obama yönetiminin son yıllarından daha düşük olduğu da kaydedildi. Gallup editörü Julie Ray, “ABD’nin pozisyonu geçmişe göre daha iyi” yorumunu yaptı. Almanya, İngiltere, Norveç ve Kanada’nın ABD’ye güveninin arttığına dikkat çekilirken, Doğu Avrupa’da ise güvenin düşük olduğu belirtildi.

Fakat ABD’ye güvenin artmasına rağmen Almanya, Birleşik Krallık, İspanya, İtalya ve Fransa’da ABD’nin liderliğine karşı çıkanların sayısı ABD’yi destekleyenlerden daha fazla. NATO üyesi ülkeler arasında ABD’ye desteğin azaldığı tek ülke ise Litvanya oldu.

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