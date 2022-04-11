Anket sonuçları yayınlandı: Yunanistan’da Erdoğan’a destek yok

Yunan düşünce kuruluşu DiaNEOsis'in yaptığı anket çalışmasının sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Yunan medyasında yer alan ankette Yunan halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaklaşımı dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini, ülke çapında yapılan bir anket çalışmasının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

DiaNEOsis isimli sivil toplum kuruluşunun hazırladığı ankette toplumun yabancı ülke liderlerine yaklaşımı da mercek altına alındı.

Yunan halkının yüzde 64’ü Avrupa Birliği’ni desteklerken, yüzde 34’ü ise AB’ye karşı eleştirel bir tutum sergilediğini söyledi.

Öte yandan Yunan halkı, ülkenin en yakın müttefikinin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olduğunu söylerken, ankete katılanların yüzde 65’i Macron’u desteklediğini söyledi.

Savaşın içindeki Ukrayna’nın lideri Zelenskiy’e destek yüzde 34 seviyelerinde seyrederken, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e desteğin ise yüzde 30 seviyesinde olduğu belirtildi.

Öte yandan Yunan halkının Rus lider Vladimir Putin ile Çin lideri Şi Cinping’i desteklemediği de kayıtlara geçti. Her iki isme de desteğin sırasıyla yüzde 18.8 ve yüzde 18.5 olduğu belirtilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise listenin sonunda yer aldı. Anket çalışmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan halkının en sevmediği lider oldu. Ankete katılanların yüzde 5.7’si Erdoğan’ı desteklediğini söyledi.

Kathimerini’nin İngilizce edisyonu Ekathimerini bu durumu, “Şaşırtıcı olmadı” ifadesiyle okurlarına duyurdu.

İlginizi Çekebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik etmişti: Orban Avrupa'yı ikiye böldü