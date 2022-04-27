Apple Music ücretlerine zam geldi: 30 TL’ye dayandı

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ın Türkiye'de de kullanılan Apple Music isimli müzik dinleme platformuna zam yapıldı. 13.99 TL olan abonelik 19.99 TL'ye çıkarken, aile paketi de 29.99 TL olarak zamlandı.

Sozcu.com.tr

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Verdiği müzik hizmetiyle ikinci sırada yer alan ve 80 milyon abonesi bulunan Apple Music, yaptığı son zam oranlarıyla konuşuluyor. Netflix Türkiye’nin yaptığı zamlardan sonra Apple Music de zam yaparak Türkiye kullanıcılarına yeni fiyatları açıklayan bir e-posta gönderdi.

Daha önce 13,99 TL olan aylık aboneliği 19,99 TL'ye, 20,99 TL olan aile aboneliği 29,99 TL'ye çıkartıldı. Mevcut abonelerin 1 ay daha eski fiyattan kullanmaya devam edebileceği ancak daha sonra yeni fiyatların geçerli olacağı belirtildi.

Yeni fiyatlardan sonra aylık paketlerin fiyatları şu şekilde listelendi:

Öğrenci paketi: 9,99 TL

Bireysel paket: 19,99 TL

Aile paketi: 29,99 TL

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