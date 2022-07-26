Arıza yapan Yunan feribotunu Sahil Güvenlik kurtardı

Muğla’nın Bodrum ilçesine 7 mil uzaklıktaki İstanköy Adası’ndan (Kos) dün akşam saatlerinde Bodrum seferini yapan Yunan feribotu Bitez açıklarında makine arızası nedeni ile bozuldu.

Yaşar ANTER

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Türkiye-Yunanistan hattında her ne kadar siyasi ve diplomatik olarak tansiyon üst seviyede olsa da dün iki ülke arasındaki iş birliğine dair umut verici bir gelişme yaşandı…

Muğla'nın Bodrum ilçesine 7 mil uzaklıktaki İstanköy Adası'nda dün akşam saatlerinde 218 yolcusu ile Bodrum’a gelmek üzere hareket eden 35 metre uzunluğundaki Sea Star Makri isimli feribot, Bitez Akvaryum Koyu açıklarında makine arızası yaparak bozuldu.

Bodrum'a iki mil kala bozulan feribotun Yunan kaptanı sahil güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yardım istedi.

Bölgeye giden kurtarma botu ve ekibi denizin ortasında kalan Yunan feribotunu yedeğine alarak Bodrum Limanı'na getirdi. Feribotun bugün yapılacak onarımın ardından İstanköy Adası'na döneceği belirtildi.

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