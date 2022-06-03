Atina’da Sintagma Meydanı yeniden açılıyor

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Parlamento Meydanı'nda (Sintagma) yenilenen alan 15 Haziran'da yeniden halka açılacak.

Sozcu.com.tr

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Yunanistan’ın başkenti Atina’daki Parlamento Meydanı’nda (Sintagma) geçen yıl eylül ayında restorasyon çalışmaları başlatılmıştı. Mart ayında tamamlanması planlanan çalışmalarda, kazılar sırasında eski eserlerin bulunması ve şebeke altyapı projelerinin yapımı nedeniyle gecikme yaşandı.

Mart ayında bitmesi planlanan ancak yaşanan aksamaların ardından yeniden yapılan Mitropoleos, Ermou ve Servias caddelerini kapsayan restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Atina Belediyesi; Yunan Parlamentosu, Eski Kraliyet Sarayı, Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Meçhul Asker Anıtı ve çok sayıda bürokratik ofise ev sahipliği yapan Sintagma Meydanı’nın 15 Haziran’da halka yeniden açılacağını duyurdu.

Atina’nın popüler merkezlerinden biri olan meydanda, Yunanistan'da 2009'da başlayan ve etkileri günümüze kadar süren ekonomik krizde yüzlerce olaylı gösteri yapılmıştı. Meydan, ekonomik sıkıntılar nedeniyle gerçekleşen 3 intihar olayına ve çok sayıda cinnet vakasına da şahit olmuştu.

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