Avrupa Komisyonu, bilim alanında Rusya’yla işbirliğini durdurdu

Ukrayna müdahalesi nedeniyle Rusya'ya yönelik uluslararası boykot giderek büyürken Avrupa Komisyonu, araştırma ve inovasyon alanında Rus kuruluşlarla yeni sözleşme ve anlaşma yapılmayacağını açıkladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Avrupa Komisyonu araştırma, bilim ve inovasyon alanında Rus kuruluşlarla işbirliğini durdurma kararı aldı. Avrupa Komisyonu ayrıca Rus kuruluşlarla yeni sözleşme ve anlaşma yapılmayacağını açıkladı.

Mevcut sözleşmeler kapsamında Rus kuruluşlara yapılan ödemelerin de askıya alınacağı duyuruldu.

Avrupa Komisyonu sözcüsü Eric Mamer, Rusya merkezli araştırma şirketleriyle artık yeni anlaşmalar yapmayacaklarını belirterek “Komisyon, sınır ötesi işbirliği programlarının yanı sıra Baltık bölgesi programında Rusya ve Belarus'la işbirliğini de askıya aldı” dedi.

Sözcü, devam eden tüm projelerin gözden geçirildiğini ifade etti.

İlginizi Çekebilir Avrupa Birliği, yaptırım listelerine dahil edilen Rusların isimlerini açıkladı

İlginizi Çekebilir Polonya, Belarus ve Rusya ürünlerini boykot kararı aldı