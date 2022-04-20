Avrupa Konseyi Başkanı Michel, Zelenskiy ile görüştü

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 56’ncı gününde Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Zelenskiy, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel bugün Kiev’de. Rusya’ya yönelik yaptırımlar, devletimizin savunma ve mali desteği ile AB kriterlerine uygunluk anketine verilen cevaplar tartışıldı. Halkla anlamlı buluşma ve dayanışma için teşekkürler” dedi.

Michel, önceden duyurulmayan ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

“Bugün Kiev’deyim.” ifadesini kullanan Michel, Kiev’i “özgür ve demokratik Avrupa’nın kalbi” olarak nitelendirdi. Michel ayrıca, tren istasyonunda Ukraynalı yetkililer tarafından karşılanırken çekilen fotoğrafını paylaştı.

Borodyanka’yı ziyaret eden Michel, sosyal medya paylaşımında, “Ukrayna’nın Buça ve diğer birçok kasabası gibi. Tarih burada işlenen savaş suçlarını unutmayacaktır. Adalet olmadan barış olmaz” ifadelerine yer verdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de 8 Nisan’da Kiev’i ziyaret etmişti.

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