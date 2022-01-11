Avrupa Parlamentosu Başkanı hayatını kaybetti

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, yaklaşık iki haftadır tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, bağışıklık sistemindeki bozukluk nedeniyle ülkesi İtalya’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

65 yaşındaki Sassoli’nin ölümünü sözcüsü Twitter hesabından açıkladı.

AP’de merkez soldaki Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı üyesi olan Sassoli 26 Aralık’ta hastaneye kaldırılmış ve tüm resmi programları iptal edilmişti.

Eylül ayında da zatürre nedeniyle hastaneye kaldırılan Sassoli, bu ay yapılacak AP başkanlık seçiminde yeniden aday olmamıştı.

2009’da AP üyesi, 2019’da ise AP Başkanı seçilen David Sassoli, uzun yıllar gazetecilik yapmıştı ve geçmişte ülkesi İtalya’da ünlü bir haber sunucusuydu.

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