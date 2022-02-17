Avrupa Parlamentosu’nda Nazi selamı verdi

Avrupa Parlamentosu'nda dün skandal görüntüler yaşandı... Bulgar vekil Angel Dschambaski, oturum sırasında Nazi Almanyası döneminde kullanılan Nazi selamını verdi.

Sozcu.com.tr

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Strasburg’daki Avrupa Parlamentosu’nda bir skandal patlak verdi… Bulgar vekil Angel Dschambaski, oturum sırasında Nazi dönemi Almanya’sında kullanılan Nazi selamını vererek siyasetçiler arasında soğuk duş etkisi yarattı.

Dschambaski oturum sırasında Hitler’in ve kurmaylarının da kullandığı el hareketini yaptı. Bu hareketi gören siyasetçiler ayağa kalkarken tepki gösterdi. Oturumu yöneten İtalyan Sosyal Demokrat Pina Picierno da Twitter üzerinden, “Bu hareketin ardından tepkimi gösterdim ve uygunsuz olduğunu söyledim. Avrupa Parlamentosu, Nazi faşizmine karşı demokrasinin yaşayan bir anıtıdır” dedi.

Hitler selamı vermeden önce Dschambaski, İtalyan vekil Sandro Goiz’i eleştirdi. Goiz, Polonya ve Macaristan’a bütçe konusundaki anlaşmazlık dolayısıyla ceza verilmesini söylerken Dschambaski bu açıklamalara adeta ateş püskürdü. Dschambaski, “Biz sizin planınızı kabul etmeyeceğiz. Avrupa’yı yok edip başka bir şeye dönüştürmeye çabalayan STK’lara boyun eğmeyeceğiz” dedi.

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