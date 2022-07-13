Avrupa, yangınlarla mücadele ediyor

Sıcak hava dalgasının vurduğu Avrupa’da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Avrupa ülkeleri, sıcak hava dalgası nedeniyle çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Portekiz’in birçok bölgesinde hava sıcaklığının 40 dereceyi aşmasının ardından 14 farklı noktada orman yangını çıktı. Ülke genelinde 501 araç ve yaklaşık bin 700 itfaiyeciyle alevlere müdahale edildiği belirtildi.

Geçen hafta başkent Lizbon’un kuzeyindeki Ourem Belediyesinde başlayan büyük bir orman yangını, kontrol altına alınmasının ardından şiddetli rüzgâr nedeniyle yeniden alevlendi. Bölge sakinleri ise yangınlarla mücadele etmek için yeterli sayıda itfaiyeci ve kaynak olmadığını belirterek duruma tepki gösterirken, ülkenin yarısından fazlası en yüksek seviye olan “kırmızı alarm” durumunda.

Komşu İspanya’da ise Extremadura’daki Las Hurdes’te çıkan orman yangınını ve Kastilya Leon bölgesindeki alevleri söndürebilmek için yoğun çaba sarf ediliyor. 17 uçak ve helikopter ile yaklaşık 300 itfaiyeciyle çalışmalar sürdürülürken, şu ana kadar 7 farklı noktadan yaklaşık 400 kişi tahliye edildi. İspanyol ordusunun acil durum birimi, yangınla mücadele için 100 asker görevlendirdi. Kuzeybatıdaki Ourense'ta hava sıcaklıkların 42 santigrat dereceye ulaşması beklenirken, kırmızı alarm verildi.

Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde çıkan orman yangınında bin 500 hektar arazinin küle döndüğü belirtildi. Alevlerin henüz kontrol altına alınamadığı ve bölgede en şiddetli yangının yaşandığı Landiras'da yolların giriş çıkışlara kapatıldığı ve yüzlerce kişinin tahliye edildiği bildirildi. La Teste-de-Buch bölgesinde ise çevredeki kamp alanlarından en az 6 bin kişinin tahliye edildiği kaydedildi.

İlginizi Çekebilir Fransa'da orman yangını: 620 hektarlık alan kül oldu

İlginizi Çekebilir Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor