Avrupa’da bir ülkede daha maymun çiçeği virüsüne rastlandı

Amerika, Afrika, Avustralya ve Avrupa'da görülen maymun çiçeği virüsüne son olarak Slovenya'da rastlandı.

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Son haftalarda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok bölgede ortaya çıkan maymun çiçeği salgını etkisini artırıyor. Orta ve Afrika’da görülen ve endemik bir virüs olarak kabul edilen monkeypox yani maymun çiçeği virüsüne son olarak Slovenya’da rastlandı.

Genelde Afrika'nın orta ve batı bölgelerindeki tropik lokasyonlarda ortaya çıkan maymun çiçeği hastalığında vaka sayısı 100'ü geçti.

Slovenya medyası, ilk vakanın tespit edildiğini duyurdu. Sloven N1 televizyonu hastanın bir erkek olduğunu açıklarken İspanya’nın Kanarya Adaları’ndan dönüşte vakanın tespit edildiğini aktardı.

Hastalığın hafif seyrettiği açıklanırken, bu sebeple hastanın hastaneye kaldırılmadığı duyuruldu.

Hava partiküllerinden bulaşan hastalığın semptomları arasında ise yüksek ateş, baş ağrısı, kas ve sırt ağrısı ve lenf nodüllerinde şişme görülebiliyor. En belirgin semptomu ise yüzde ve ayak tabanlarıyla avuç içinde kabarıklıklar olarak biliniyor.

Her ne kadar genelde hafif semptomlarla geçse de bazı durumlarda ölümcül olabiliyor.

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