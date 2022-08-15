Avrupa’da iklim değişikliği son yılların en yoğun orman yangınlarına yol açıyor

Avrupa’da iklim değişikliğinin sonucu olarak görülen sıcak hava dalgaları, kıta genelinde son yılların en yoğun orman yangınlarının çıkmasına neden oluyor. Sıcak hava dalgalarının etkisi sürerken yağışların az olması, orman yangınlarını daha tehlikeli hale getiriyor.

Temmuzdan bu yana etkisini gösteren sıcak hava dalgalarının yol açtığı yangınlar en çok Fransa, İspanya, İtalya ve Portekiz’de tahribata yol açtı.

İspanya’da ülkenin kuzeyindeki Galisya, orta kesimlerdeki Castilla y Leon ve Castilla La Mancha ile güneybatıdaki Extremadura bölgelerinde yaz başından bu yana etkili olan yangınlar, binlerce hektarlık alanı yok etti. Yangınlardan en çok zarar gören bölge olan Galisya’nın Ourense kenti çevresinde etkili olan yangınlar 2 bin 300 hektarlık alanı kül etti.

Extremadura’ya bağlı Caceres ili çevresindeki orman yangınlarından ötürü ise 500’den fazla kişi evlerinden tahliye edildi. Yıl başından bu yana ülkede 37 büyük orman yangını çıkarken 200 bin hektardan fazla alan yandı.

PORTEKİZ’DE UNESCO KORUMASINDAKİ ALAN YANDI

İspanya’nın komşusu Portekiz’de de 6 Ağustos’ta Covilha ve 11 Ağustos’ta Guarda bölgesine bağlı Linhares kentinde çıkan yangınlar, geniş ormanlık alanlarda tahribata yol açtı.

Portekiz Sivil Koruma Ajansı, son çıkan yangınların Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) koruması altındaki 17 bin hektarlık araziyi yok ettiğini açıkladı. Yaklaşık son 100 yılının en sıcak temmuzunun yaşandığı ülkede, bu yıl içinde 79 bin hektar ormanlık alan yandı.

İtalya’da ise Slovenya sınırındaki Savogna d’Isonzo yakınlarında ormanlık alanda 27 Temmuz’da başlayan yangın nedeniyle bazı yerleşim yerleri boşaltıldı. Ülkenin kuzeybatısında Savona kenti yakınlarında 9 Ağustos’ta çıkan orman yangınında da 120 kişi tahliye edildi.

Ülkede bu yıl 24 Temmuz’a kadar çıkan yangınlarda 27 bin 883 hektarlık orman alanı zarar gördü.

FRANSA, AVRUPA’DAN DESTEK İSTEDİ

Son 70 yılın en kurak dönemini yaşayan Fransa’daki orman yangınları, temmuzun sonundan bu yana etkisini gösterirken hükümet, kendi kaynaklarıyla yangınlara müdahale etmekte zorlanıyor.

Ülkenin güneyindeki Aveyron ve güneybatısındaki Gironde bölgesinde yaklaşık bir haftadır süren orman yangınlarının daha fazla yayılmasını önlemek için Almanya, Romanya, Polonya, Avusturya ve Yunanistan’dan yüzlerce itfaiyeci, takviyede bulunmak üzere bölgeye geldi.

Uluslararası itfaiye desteği sayesinde yangınlar dün kontrol altına alınırken yangın bölgelerinde bir süredir kapalı tutulan otoyollar açıldı. Fransa’da bu yıl en az 57 bin 600 hektar yeşil alan, orman yangınları sebebiyle kül oldu.

KARBON SALINIMI ARTTI

Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi (EFFIS), yılın başından bu yana orman yangınları nedeniyle kıta genelinde 660 bin hektarlık alanın kül olduğunu, yanan alanların Lüksemburg’un iki katından daha fazla alana tekabül ettiğini vurguladı.

Avrupa’daki orman yangınları, kıta genelinde karbon yayılımı miktarını da son yılların en yoğun seviyelerine taşıdı. Avrupa Birliğinin (AB) Copernicus uydu izleme sistemi, özellikle Fransa, İspanya ve Portekiz üzerinde yoğun karbon yayılımını kaydetti. Copernicus Atmosfer İzleme Servisinin (CAMS) raporuna göre, Küresel Yangın Asimilasyon Sistemi verilerinde kayıtların tutulduğu 2003’ten beri en yüksek karbon salımı seviyesi, Fransa’da haziran-ağustos döneminde yangınların devam ettiği bölgede kaydedildi. (AA)

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