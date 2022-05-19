Abone Ol

Avustralya açıklarında 7.3 büyüklüğünde deprem

Avustralya açıklarında 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yayınlanma: 13:31 - 19 Mayıs 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Avustralya açıklarında 7.3 büyüklüğünde deprem

Pasifik Okyanusu’nun güneybatısında Yeni Zelanda ve Antarktika arasında yer alan Macquarie Adası’nda 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin 29.3 km (18.21 mil) derinlikte olduğunu söyledi.

Avustralya ve Yeni Zelanda’da da depremin hissedildiği duyuruldu.

Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Can kaybı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Konteynerlerde kalan depremzedelere 'çıkın' baskısı İlginizi Çekebilir Konteynerlerde kalan depremzedelere 'çıkın' baskısı Avustralyalı sosyal medya fenomeni 'Türk takipçi' satın almakla suçlandı İlginizi Çekebilir Avustralyalı sosyal medya fenomeni 'Türk takipçi' satın almakla suçlandı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
AFAD Avustralya deprem Elazığ Instagram Reuters son dakika sosyal medya Ukrayna Yeni Zelanda