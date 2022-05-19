Avustralya açıklarında 7.3 büyüklüğünde deprem

Avustralya açıklarında 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Pasifik Okyanusu’nun güneybatısında Yeni Zelanda ve Antarktika arasında yer alan Macquarie Adası’nda 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin 29.3 km (18.21 mil) derinlikte olduğunu söyledi.

Avustralya ve Yeni Zelanda’da da depremin hissedildiği duyuruldu.

Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Can kaybı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

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