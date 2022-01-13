Avustralya’da cumhuriyetçilerden ‘Monarşi kaldırılsın’ önerisi

Avustralya Cumhuriyetçi Hareketi, halkın büyük bölümünün cumhuriyeti desteklediğini belirterek seçimle belirlenecek kişinin İngiliz monarşisinin yerini alacağı bir sistem önerdi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiliz Milletler Topluluğu’nun üyesi olan ve anayasal monarşiye yönetilen Avustralya'da cumhuriyet yanlıları, halkın büyük bölümünün monarşinin feshedilmesini istediğini belirterek devlet başkanını seçmek üzere yeni bir sistem önerdi.

Avustralya Cumhuriyetçi Hareketi'nin “Avustralya'nın Tercihi” isimli önerisinde, farklı eyaletlerdeki parlamentoların belirleyeceği adaylarla ülke genelinde seçime gidilmesi ve seçilecek kişinin İngiliz monarşisinin yerini alması öngörülüyor.

Hareketin lideri olan eski rugby oyuncusu Peter FitzSimons, 95 yaşındaki İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü öncesinde mantıklı bir model oluşturulması gerektiğini söyledi.

Cumhuriyetçilerin düzenlediği bir ankete göre, Avustralyalıların yüzde 57'si bir referandum yapılırsa monarşi yerine cumhuriyet kurulmasını destekleyeceğini belirtti. Yüzde 25 kararsız olduğunu, yüzde 18 ise monarşiye destek verdiğini söyledi.

Ülkede 1999'da düzenlenen referandumda katılımcıların yüzde 55'i İngiltere Kraliçesi'nin devletin lideri olmaya devam etmesine onay vermişti. O dönemde cumhuriyetçi hareket, devlet başkanının doğrudan seçilmesini isteyerek referanduma karşı çıkmıştı.

İlginizi Çekebilir İngiltere'de 'monarşi sona ersin' kampanyası başlatılıyor