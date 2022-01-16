Avusturya’da hükümet zorunlu aşı yaşını yükseltiyor

Corona virüsü salgınına karşı çok sıkı önlemlerin alındığı Avusturya'da yeni kısıtlamalar ve yasaklar gündemde.

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Avusturya’da hükümet, bugün zorunlu corona virüsü aşısı yaşını 18’in üzerine çıkarmayı gündemine aldı.

Corona virüsü aşısını zorunlu hale getiren ilk Avrupa Birliği ülkesi olma yolundaki Avusturya’da geçen ay alınan kararlar 1 Şubat’tan itibaren zorunlu aşı kararı alınmıştı.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, “Bu aşılılar ile aşısızların bir savaşı değil” dedi. Nehammer, daha fazla tecrit ve sokağa çıkma yasaklarına karşı bu önlemin alındığını da söyledi.

Avusturya’da bu kararın onaylanması durumunda 1 Şubat’tan itibaren 18 yaşın üzerindekilere aşı yapılması zorunlu hale gelecek.

Avusturya’da resmi verilere göre ülkenin yüzde 72’si corona virüsü aşısı oldu. Parlamentonun 18 yaş sınırlamasını bu hafta içinde oylayacak. Nehammer, zorunlu aşı uygulamasının Mart ayının ortasına kadar süreceğini de dile getirdi.

Aşı olmayanlara 600 euro para cezası verileceği kaydedilirken, ceza alanlara hapis cezası verilmeyeceği de belirtildi.

Salgının başladığı günden beri ülkede 1.4 milyon kişiye corona virüsü bulaşırken 14 binden fazla insan da corona virüsü salgını dolayısıyla yaşamını yitirdi.

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