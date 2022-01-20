Ayinde çıkan izdihamda en az 29 kişi öldü

Liberya’da Hıristiyanların düzenlediği bir ayin sırasında çıkan izdiham felakete dönüştü, 29 kişi hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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Batı Afrika ülkesi Liberya'nın başkenti Monrovia'da düzenlenen bir ayin sırasında çıkan izdihamda en az 29 kişi hayatını kaybetti.

Polis, ölenler arasında çocukların bulunduğunu ve çok sayıda kişinin ağır yaralanması nedeniyle ölü sayısının artabileceğini duyurdu.

Yerel basında yer alan haberlerde, Monrovia'ya bağlı New Kru kasabasında bir futbol sahasında düzenlenen Hıristiyan dua ayinine hırsızların bıçak ve palalarla saldırdığı, ardından büyük bir izdiham yaşandığı belirtildi.

Liberya'da bu tür izdiham olayları sık yaşanıyor. Geçen kasımda yine bir ayin sırasında izdiham yaşanması sonucu iki bebek hayatını kaybetmişti.

Ülkede 1989-2003 arasında yaşanan iç savaşlarda yaklaşık 250 bin kişi öldü.

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