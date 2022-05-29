Bağdat’ta restorandaki patlamada can kaybı yükseldi

Irak’ın başkenti Bağdat’ta meydana gelen patlama nedeniyle 3 katlı bir restoranın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

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Irak'ın başkenti Bağdat'ta 3 katlı bir restoranda patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edilmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Irak basını güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde bu sabah nedeni henüz bilinmeyen patlama sonucu çöken restorandan 4 cesedin çıkarıldığını bildirdi. Kazada ayrıca bina çevresinde bulunan 2 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Patlamanın nedeni öğrenmek için uzmanların çalışmalarının devam ettiğini vurgulanırken, patlamanın gaz kaçağından kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.