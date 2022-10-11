Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştü.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna ve Suriye başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konuları ele alındı.

Açıklamada, Bakan Akar tarafından; Ukrayna bağlamında, “Sayın Cumhurbaşkanımızın birçok kez dile getirdiği üzere daha fazla can kaybının yaşanmaması, bölgede huzur ve istikrarın yeniden tesis edilebilmesi için acilen bir ateşkes ilan edilmesinin önemi vurgulandı ve ateşkes konusunda anlayış birliğinde olunduğu memnuniyetle müşahede edildi. Başarıyla devam eden tahıl nakli konusundaki gelişmeler üzerinde duruldu. İnsani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye’nin bölgede barışın temini için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu bir kez daha ifade edildi” denildi.

Bakan Akar’ın Rus mevkidaşı ile yaptığı telefon konuşmasının devamında Suriye’nin kuzeyi ele alınırken şu ifadeler paylaşıldı:

“Terör tehdidi ve koridorunun kalıcı olarak engellenmesi ve terör örgütlerinin etkisiz hale getirilmesinin en önemli önceliğimiz olduğu vurgulandı. Bu konuda daha önce varılan mutabakatlara uyulmasının önemi bir kez daha dile getirildi.”