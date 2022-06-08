Bakan Akar, Türkiye’ye gelen 8 ülkenin bakan ve genelkurmay başkanıyla görüştü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük planlı tatbikatlarından olduğu belirtilen Efes 2022 Tatbikatı kapsamında Bakan Akar, 8 ülkenin bakan ve genelkurmay başkanlarıyla görüşme gerçekleştirdi.

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Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük planlı tatbikatlarından EFES-2022 kapsamında Türkiye'ye gelen bakan ve genelkurmay başkanlarıyla görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Akar, Kamerun Savunma Bakanı Assomo, Ruanda Savunma Bakanı Murasıra, Kırgızistan Savunma Bakanı Tümgeneral Bekbolotov, Libya Başbakanı ve Savunma Bakanı Abdulhamid Dibeybe, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov, Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj, Etiyopya Genelkurmay Başkanı Birhanu Jula, Kazakistan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Marat Khusayinov'u kabul etti.

Görüşmelerde başta askeri eğitim iş birliği ve savunma sanayi olmak üzere ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

TATBİKATTA RADAR İMHA EDİLDİ

İzmir’in Seferihisar ilçesinde devam eden EFES-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında gerçekleştirilen atışta düşman kara gözetleme radarı sızdı. Milli Savunma Bakanlığı, “EFES 2022 Tatbikatında düşman kara gözetleme radarı bölgeye havadan sızan Özel Kuvvet Unsurlarımız tarafından başarıyla imha edildi” açıklamasında bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin planlı tatbikatlarından Efes-2022, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, sivil kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte ABD, Almanya, Arnavutluk, Avustralya, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Bosna Hersek, Burkina Faso, Çekya, Etiyopya, Fransa, Gambiya, Gürcistan, Irak, Ingiltere, İtalya, Kamerun, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Güney Kore, Kosova, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Letonya, Libya, Macaristan, Malezya, Moğolistan, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Ruanda, Slovakya, Somali, Ürdün ülkelerinden görevlendirilen birlik ve unsurların katılımı ile yapılıyor.