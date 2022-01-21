Baltık ülkelerinden Ukrayna’ya savunma yardımı

NATO üyeleri Estonya, Letonya ve Litvanya, Ukrayna’ya ABD yapımı tanksavar ve uçaksavar füzeleri sağlayacaklarını açıkladı.

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NATO'nun doğu kanadının ön cephesini oluşturan üç ülkenin savunma bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada, “Ukrayna'ya güvenlik yardımının hızlı bir şekilde iletilmesi konusunda birlikte çalıştıkları” belirtildi.

VOA Türkçe’de yer alan habere göre Estonya, Ukrayna'ya Javelin tanksavar füze; Letonya ve Litvanya'nın da Stinger uçaksavar füze göndereceği kaydedildi.

Stinger, uçak ve helikopterleri hedef alabilen karadan havaya bir füze türü. Ukrayna'ya daha önce Trump yönetimi de Javelin füze tedarik etmişti. Bu silahların görüntülemede kızılötesi arayıcısı bulunuyor ve tankların zırhının en zayıf noktası olan üst kısımdan vurulmasına imkan sağlıyor.

ABD FÜZELERİN GÖNDERİLMESİNE ONAY VERDİ

Kararla ilgili bilgi sahibi olan ve Reuters haber ajansına konuşan üç kaynağa göre, ABD Dışişleri Bakanlığı da üç ülkenin Ukrayna'ya ABD yapımı füze ve silahları göndermesine yeşil ışık yaktı.

İhracat denetim kuralları kapsamında ülkeler, ABD'den aldıkları silahları üçüncü ülkelere göndermeden önce ABD Dışişleri Bakanlığı'nın onayını almak zorunda.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Antony Blinken'ın Kiev ziyareti öncesinde Ukrayna'ya 200 milyon dolarlık takviye savunma yardımı açıklamıştı.

ABD'li yetkililer, ordu envanterinden hangi ilave askeri teçhizatın Ukrayna'ya gönderilebileceğini belirlemek üzere çalışıyor.

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