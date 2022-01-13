Barnie Sanders’tan ilginç çıkış: Her maske aynı korumayı sağlamaz, herkese N-95 dağıtılsın!

ABD'de Demokrat Parti'nin önde gelen isimlerinden olan ve ABD'yi sosyal devlet anlayışına yönlendirmek isteyen Senatör Bernie Sanders, tüm ABD vatandaşlarının N95 maskesi olması gerektiğini açıklarken, her maskenin eşit koruma sağlamadığını öne sürdü.

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Daha önce ABD Başkanlığı’na da adaylığını koyan Demokrat Parti üyelerinden Senatör Bernie Sanders, tüm ABD vatandaşlarının N95 maskesi olması gerektiğini ve bu konuyla ilgili bir yasa teklifi sunacağını duyurdu.

Senatör Bernie Sanders, federal hükümeti her Amerikalıya ücretsiz bir N95 maskesi sağlamaya çağırırken, Omicron’un etkisini iyice gösterdiği bugünlerde bunun oldukça gerekli olduğunu savundu.

‘ABD’LİLER İÇİN BİR SKANDAL’

Sanders yaptığı açıklamada, “Hızla yayılan Omicron varyantıyla karşı karşıyayken, tüm yüz maskelerinin eşit koruma sağlamadığını hatırlamalıyız.” dedi. Sanders, “Dünya tarihinin en zengin ülkesinde, yüksek kaliteli maskelerin ön saflardaki çalışanlar, sağlık çalışanları ve tüm Amerikalılar için daha kolay erişilebilir olmaması tam bir skandal” ifadelerini kullandı.

CNN International, Beyaz Saray’dan da benzer bir çıkış geldiğini aktardı. Beyaz Saray Covid-19 müdahale koordinatörü Jeff Zients, bugün erken saatlerde gazetecilere verdiği demeçte, yönetimin daha yüksek kaliteli maskeleri Amerikalılar için daha kolay erişilebilir hale getirmenin yollarını “aktif olarak araştırdığını” söyledi.

‘ÇALIŞAN SINIFA SIRTINI DÖNDÜ’ ELEŞTİRİSİ

2016 ve 2020 ABD Başkanlık Seçimleri’nde Demokrat Parti’de Başkanlık aday adayı olan ve ABD’yi sosyal devlet anlayışına yönlendirmek isteyen Sanders, partisine karşı çıkışlarıyla da biliniyor. Sanders son olarak partisi için, “Çalışan sınıfa sırtını döndü” eleştirisini getirmişti.

Öte yandan, Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yayımlanan kılavuzda maske kullanımının yeni tip corona virüsten (Covid-19) sadece kişinin çevresindeki insanları korumadığı, aynı zamanda kendisi için de etkin bir koruma kalkanı olduğu belirtilmişti. Bununla birlikte sağlık kuruluşu bazı kumaş maskelerin de tek kullanımlık cerrahi maskeler kadar etkili olduğunu açıklamıştı.

Bugüne kadar yapılan bir çok çalışma da, cerrahi ve kumaş maskelerin koruyuculuğuna vurgu yapıyor.

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