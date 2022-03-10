Başbakan Morawiecki: Savaşın oksijenini kesmemiz gerekiyor

Viyana'da şansölye Karl Nehammer ile görüştükten sonra açıklamalarda bulunan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki "Rus ordusu düzenli olarak savaş suçları işlemekte ve bunları belgeleriyle ortaya koyacağız. Finansmanı petrol ve doğalgazdan gelen savaşın oksijenini kesmek ve Putin'in savaş makinesini durdurmak zorundayız." dedi.

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Avusturya Şansölyesi Karl Nehammer ile yapılan görüşmelerin dört ana başlıkta gerçekleştiğini söyleyen Mateusz Morawiecki, sığınmacılar, sınır güvenliği, yaptırımlar ve Ukrayna’ya gelecek adına verilebilecek bir umut gibi konuların görüşmede ele alındığını aktardı.

Enerji kaynaklarının bağımsızlığı hakkında da konuşan Mateusz Morawiecki, Baltık boru hattı ile ilgili son beş yılda inşaa çalışmalarının yapıldığını ve enerjide onyıllar sonra Polonya’nın Rus gazından bağımsız olacağını açıkladı. (İHA)

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