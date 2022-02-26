Batı, Rusya’ya karşı Ukrayna’ya askeri desteği artırıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları giderek şiddetlenirken Batılı ülkeler Ukrayna'ya askeri yardımı artırıyor. Birçok ülke Ukrayna'ya daha fazla askeri ekipman ve silah göndermek üzere harekete geçti.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın üçüncü günde şiddetini artıran Ukrayna'daki saldırılarına dünyadan tepki yağarken, Batılı ülkeler de Rusya’ya karşı askeri gücü artırmaya çalışıyor.

Litvanya Savunma Bakanlığı, NATO'nun Baltık savunmasını güçlendirmek amacıyla Hollanda'nın Litvanya'ya ek asker göndereceğini duyurdu. Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, “Dün Hollandalı bakanla görüştüm. 70 Hollanda askeri Litvanya'da halihazırda bulunan birliklere katılacak” dedi.

Fransa da Ukrayna'ya askeri ekipman gönderecek. Fransa ordundan yapılan açıklamada, Ukrayna'ya gönderilecek silah ve askeri ekipmanla ilgili planlamaların sürdüğü belirtilerek “Tahmin edileceği gibi şu anda bölgeye ekipman sevkiyatı zor bir süreç” dendi.

‘UKRAYNA ORDUSU GÜÇLÜ DİRENİŞ GÖSTERİYOR’

İngiltere Silahlı Kuvvetler Bakanı James Heappey, İngiltere ve 25 ülkenin Ukrayna'ya daha fazla insani ve askeri yardım konusunda anlaştığını kaydetti. BBC Radio 4'e konuşan İngiliz bakan, Ukrayna'ya askeri yardım için birçok ülkeyle koordinasyon içinde olduklarını söyledi.

Ukrayna'nın Rus birliklerine karşı güçlü bir direniş gösterdiğini ifade eden Heappey, Rusya'nın buna karşı Ukrayna'ya daha fazla ağır dilahla saldırabileceğini ifade etti.

Çekya hükümeti de bugün Ukrayna'ya 6,8 milyon dolar değerinde silah ve mühimmat gönderme kararını onayladı. Gönderilecek malzemeler arasında otomatik silahlar bulunduğu belirtilirken, Twitter'dan yapılan açıklamada “Yardımlarımız sürecek” ifadesi yer aldı.

Rusya lideri Vladimir Putin'in Ukrayna'ya saldırı emri vermesi sonrasında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 100 savaş uçağının yüksek alarm seviyesinde tutulduğunu, 120'den fazla savaş gemisinin de hazır beklediğini söylemişti.

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