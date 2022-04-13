Batı Şeria’da tansiyon yükseliyor: İsrail güçleri 1 Filistinliyi öldürdü

Son dönemde tansiyonun yükseldiği Batı Şeria'nın Nablus şehrinde İsrail güçlerinin düzenlediği saldırıda 1 Filistinli öldü, 20 kişi ise yaralandı.

Sozcu.com.tr

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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin bu sabah Batı Şeria bölgesinin kuzeyinde yer alan Nablus şehrinde düzenlediği saldırı sonucu 1 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin ise yaraladığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybeden 34 yaşındaki Filistinli Muhammed Hasan Assaf’ın İsrail güçleri tarafından göğsünden vurulduğunu belirtti.

Filistin Kızılayı’nın Ambulans ve Acil Durum Müdürü Ahmed Cibril, Nablus’un güneyindeki Beta bölgesinde 5 Filistinlinin gerçek mermiyle, 5 kişinin ise plastik mermi ile vurulduğunu açıkladı. Acil Durum Müdürü Cibril, 1 kişinin gaz bombası ile düzenlenen saldırı nedeniyle yaralandığını belirtirken, 1 kişinin ise İsrail güçlerine ait aracın çarpması sonucu yaralandığını bildirdi. Cibril ayrıca Nablus’un doğusunda İsrail güçleri ile çıkan çatışmalarda 8 kişinin yaralandığını duyurdu.

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