Batı ülkeleri NATO’yu tartışırken Putin’den endişe yaratan hamle: Terminatörler cephede

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 24 Şubat'tan beri devam ederken, beklediği toprak kazanımlarını elde edemeyen Rus lider Vladimir Putin, en ölümcül silahlarını öne sürmeye karar verdi.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın 24 Şubat’tan beri Ukrayna’yı işgali ülkenin farklı bölgelerindeki çatışmalarla devam ederken, Moskova’nın “Birkaç günde savaşı kazanırız” beklentisinin yarattığı hayal kırıklığı ile birlikte yeni bir hamle geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’ya karşı savaşta zafer ilan etmek için “Terminatör” lakaplı zırhlı askeri araçları Ukrayna’ya gönderme kararı aldı. Rusya’nın Suriye’de de kullandığı dört tanksavar füze, iki adet 30 mm’lik top, iki bomba fırlatıcı ve bir otomatik makineye sahip olduğu BMPT olarak da bilinen ağır aracın bölgedeki Rus askerleri arasında heyecan yarattığı öne sürüldü.

MOSKOVA YANLILARI UMUTLANDI

İngiliz The Times gazetesi saatte 59 kilometre hıza sahip olan tankın Donbas bölgesine gönderildiğini aktardı. Gazete, Kremlin yanlısı Telegram hesaplarında bu gelişmenin övgüyle karşılandığına dikkat çekti.

Telegram’da Rus yanlısı kişi ve kuruluşların, “Çok şükür! Terminatörler geldi” mesajları paylaştı.

Öte yandan Moskova, Ukrayna’nın kullandığı insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) için özel bir lazer sistemi getirileceğini de öne sürdü. Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, “Bu silahlar ile İHA’ları 5 saniye içinde yakabiliyoruz” iddiasında bulundu.

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