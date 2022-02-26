Batılı yetkililer uyardı: Rusya, ‘tüm bombaların babası’nı devreye sokabilir

İngiliz basını, batılı yetkililere dayandırdığı haberinde, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin üçüncü gününde Putin'in 'tüm bombaların babası' olarak adlandırılan yüksek güçlü termobarik silahlara başvurabileceğini öne sürdü. Yetkililer ayrıca, Kiev'in düşmesi durumunda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve bakanlarının da öldürülebileceğini iddia etti.

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Rusya’nın Ukrayna’ya işgalinin üçüncü gününde çatışmalar şiddetlenirken, Batılı savaş yetkililerinden korkutan bir uyarı geldi.

Batılı yetkililer bu gece, Ukrayna’ya yönelik saldırıları çıkmaza girerse Rusya’nın cesetleri buharlaştıran ve iç organlara zarar veren süper silahlar kullanabileceği konusunda uyardı. Yapılan açıklamada, Putin’in ‘tüm bombaların babası’ olarak adlandırılan yüksek güçlü termobarik silahlara başvurabileceğinden korktuklarını dile getirdiler.

Bugün de Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin askeri hedeflere saldırmak için hava ve gemilerden ateşlenebilen Cruise füzeleri kullandığını öne sürdü.

ATOM BOMBASINA DENK TAHRİP GÜCÜ

Termobarik silahlar aynı zamanda vakum bombaları olarak da biliniyor. Termobarik bomba, nükleer olmayan, ancak ısıya dayalı basınçla işleyen bir bombadır. Bombanın petrol ve hava bileşiminden oluşan patlama düzeneği, oluşturduğu basınçla küçük bir atom bombasına denk bir tahrip gücüne sahiptir.

ABD DE KULLANMIŞTI

ABD, 2017 yılında Afganistan’da Taliban’a karşı termobarik bomba kullanmıştı. Termobarik silahlar 1960’larda hem ABD hem de Sovyetler Birliği tarafından geliştirildi. Eylül 2007’de Rusya şimdiye kadar yapılmış en büyük termobarik silahı kullanırken, bu 39.9 tona eşdeğer bir patlama yarattı.

ABD tarafından üretilen termobarik silahların her birinin maliyetinin 16 milyon dolardan fazla olduğu biliniyor.

“ZELENSKİY ÖLDÜRÜLEBİLİR”

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Batılı yetkililer, bombanın, yüksek sıcaklıkta bir patlama oluşturmak için çevreleyen havadaki oksijeni kullanarak çalıştığını ve bu da onu geleneksel bir silahtan çok daha ölümcül hale getirdiğini vurguladı.

Batılı yetkililer, Rusya’nın Kiev’i ele geçirmeleri halinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve bakanlarını da öldüreceğini öne sürdüler.

Öte yandan, Rusya’nın binlerce donanma personelini Ukrayna’da karaya çıkarmak için büyük bir amfibi saldırı başlatmaya hazırlandığı da öne sürüldü.

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