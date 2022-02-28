“Batı’nın Rus havacılık sektörüne getirdiği yaptırımlara karşılık vereceğiz”

Birçok Avrupa ülkesi Ukrayna işgali nedeniyle hava sahalarını Rusya'ya kapatırken Kremlin sözcüsü Peskov, Batı'nın Rus havacılık sektörüne getirdiği yaptırımlara karşılık vereceklerini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Batı ülkelerinin Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle Rus havacılık sektörüne getirdiği yaptırımlara misilleme yapacaklarını açıkladı.

Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, “Karşılık ilkesi bizi yönlendirecek ve kendi çıkarlarımız ön planda olacak” dedi. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendi açıkladıkları dışında varlıkları olduğu iddialarınınsa absürt olduğunu belirtti.

Rus yetkili, Avrupa Birliği’ni Rusya’ya karşı düşmanca davranışta bulunmakla suçladı ve Ukrayna’ya silah tedarikinin tehlikeli ve istikrarsızlaştırıcı olduğunu ve Rusya’nın Ukrayna’yı silahsızlandırma çabalarında haklı olduğunu ifade etti.

Öte yandan Rusya, Avrupa ülkelerindeki büyükelçilerini geri çağırmayı planlamadığını açıkladı. Haberi Rus Interfax haber ajansı Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Evgeny Ivanov’un açıklamalarına dayandırarak bildirdi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında Batılı ülkeler Rusya’ya ciddi yaptırımlar getirmiş ve Batı ile Rusya arasındaki ilişkiler son derece gerilmişti. Batı ülkeleri, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline karşı Ukrayna’ya silah tedarikini de artırmıştı.

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