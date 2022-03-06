BBC, CNN, Bloomberg… Bir bir Rusya’daki yayınlarını durduruyorlar

Batılı medya kuruluşları Rusya'daki yayınlarını durdurma kararı aldı. Karar, Putin'in yeni yasasından sonra geldi.

Sozcu.com.tr

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Başkan Vladimir Putin’in basının halka bilgi verme kabiliyetini kısıtlayan bir sansür yasası çıkarmasından sonra pek çok medya kuruluşu da Rusya’daki faaliyetlerini askıya aldıklarını duyurdu.

New York Times’ın haberine göre, yasada Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini savaş olarak nitelendiren gazeteciler hapis cezasına çarptırılabilir. Putin’in cumartesi günü erken saatlerde yürürlüğe giren yeni yasası, Rus hükümetinin ülkenin askeri operasyonları hakkında sahte olduğunu düşündüğü haberleri yayan herkese 15 yıla kadar hapis cezası verebilecek.

RUS HÜKÜMETİ HABERİN SAHTE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜRSE CEZA VEREBİLECEK

Bloomberg Genel Yayın Yönetmeni John Micklethwait çalışanlara verdiği demeçte, “Kanunda yapılan bu değişiklik, herhangi bir bağımsız muhabiri bir suçluya dönüştürmek için tasarlanmış; ülke içinde herhangi bir normal gazeteciliği sürdürmeyi imkansız kılıyor” dedi.

Micklethwait’in kararını diğer yayın kuruluşları da izledi.

BBC News’in geçici direktörü Jonathan Munro, Twitter’da yaptığı açıklamada, “Bağımsız gazeteciliği yasaklayan yeni yasaların etkisini değerlendirene kadar Rusya’daki @BBCNews operasyonlarını askıya almak zorunda kaldığımız için çok üzgünüz” dedi.

BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ YASAKLIYOR

Munro, bazı BBC gazetecilerinin Rusya’da kalacağını, ancak haberlerinin şimdilik kullanılmayacağını söyledi. Cuma günü Rusya’da BBC’ye erişim kısıtlandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, BBC’nin “Rus istikrarını ve güvenliğini baltalamada kararlı bir rol oynadığını” söyledi.

The Times, CNN ve ABC News’in de Rusya’daki yayınları durdu.

Washington Post da çalışanlarını olumsuz durumlardan korumak için çeşitli aksiyonlar aldıklarını belirtti: “Rusya’nın yeni kısıtlamalarının uluslararası haber kuruluşlarına uygulanıp uygulanmayacağı konusunu netliğe kavuşturmaya çalışıyoruz. Şimdilik, Moskova merkezli gazetecilerimizi korumaya yardımcı olmak için, bazı haberlerden imza ve tarihleri kaldırarak dikkatli olacağız. Rusya dışından üretilen materyallerden Moskova merkezli muhabirlerimizin sorumlu tutulmayacağından emin olmak istiyoruz.”

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